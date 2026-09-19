"Дотакли дно" Европа у озбиљном проблему, резултати тестирања знања ученика никад гори

Аутор:АТВ редакција
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Најновије ПИСА тестирање за 2025. годину показало је велики пад резултата петнаестогодишњака у више европских земаља, посебно у Француској, Њемачкој, Холандији и Финској.
Студија мјери колико ученици знају примијенити школско знање из читања, математике и природних наука у стварним животним ситуацијама.
Иако је Велика Британија одступила од негативног тренда, већи дио западне Европе наставио је пад који траје од 2018. године. У Француској, Њемачкој, Холандији и Финској удио петнаестогодишњака без основне функционалне писмености и математичких вјештина порастао је на готово трећину генерације.
Стручњаци наводе да је пандемија убрзала губитке у учењу, али да су узроци дубљи: хронични мањак наставника, честе курикуларне реформе које занемарују основне вјештине, растуће неједнакости и све израженија сегрегација школских система. Као додатни проблем истиче се стална употреба паметних телефона, која смањује пажњу ученика и потискује „дубинско читање“ у корист површног скроловања.
Њемачка је забиљежила најлошији ПИСА резултат до сада. Координатор њемачког истраживања Самуел Грајф упозорио је да све више младих нема основне вјештине потребне за грађански живот и тржиште рада.
„Друге земље су много успјешније у одвајању образовног успјеха од породичне позадине“, казао је Грајф.
Подаци показују и снажну везу између школског успјеха и социоекономског статуса: висок ниво компетенција постиже само два одсто ученика из породица с ниским приходима, наспрам 25 одсто из имућнијих домаћинстава.
У Холандији је забиљежен историјски минимум, посебно у читалачкој писмености, гдје 39 одсто петнаестогодишњака нема основне вјештине за сналажење у модерном друштву. Министарство образовања признало је да пад није привремена посљедица пандемије, него структурни проблем. У Француској је министар образовања Едуар Жефре оцијенио резултате забрињавајућим, али не и изненађујућим, док су аналитичари поново указали на недовољна улагања и дубоке друштвене разлике. Финска је такође пала у математици и читању, а тамошњи стручњаци упозоравају да се наставни планови морају мијењати заједно са друштвом, преноси Кликс.
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