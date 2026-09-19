Дуго, топло љето помаже у ширењу вируса Западног Нила

Аутор:АТВ редакција
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Италијанске здравствене власти упозоравају да постоје докази да растућа температура и дужи топли периоди помажу комарцима да шире вирус западног Нила на већем подручју, током више мјесеци у години.
Више од 650 инфекција пријављено је у Италији до сада ове године, што чини отприлике половину свих случајева забиљежених у Европи, наводи се у подацима локалних здравствених власти.
Вирус западног Нила сматра се ендемским у Италији од 2020. године, када је број случајева почео да расте, а сада се региструје сваког љета и током ране јесени.
Око 80 одсто заражених људи не развије никакве симптоме, а већина осталих доживљава благу болест сличну грипу.
Тешке неуролошке компликације јављају се у малом броју случајева, углавном код старијих особа и људи са постојећим здравственим проблемима, преноси Срна.
Стручњаци кажу да је овогодишњи број случајева углавном у складу са претходним сезонама, пренио је АП.
Међутим, топлије вријеме погодује размножавању комараца и то може да продужи сезону преноса чак до новембра, изјавио је Антонино Бела, истраживач у италијанском Националном институту за здравље.
Подручја у којима раније није било вируса сада пријављују све више инфекција, што одражава постепено ширење вируса широм Италија, наводе стручњаци.
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