Рубио: Споразум САД са Данском и Гренландом побједа за амерички народ

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас да споразум САД са Данском и Гренландом представља велику побједу за амерички народ.
- Овај историјски споразум представља велику побједу за Сједињене Државе и амерички народ. Захваљујући визији и вођству предсједника Трампа, овај историјски споразум трајно гарантује безбједносне интересе САД на Арктику, без икаквих трошкова за америчке пореске обвезнике - рекао је Рубио у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како је навео, Гренланд ће заувијек бити дио зоне стратешке одбране Сјеверне Америке, чиме ће се спријечити присуство било ког противника на тој територији и у њеном окружењу.
Свијет
Трамп: САД преузела војну контролу над Гренландом
- Овај споразум трајно и у потпуности рјешава питања наше националне безбједности везана за Гренланд - закључио је Рубио.
Претходно, амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да су Сједињене Америчке Државе постигле споразум са Данском и Гренландом којим се, како је навео, Вашингтону обезбјеђује трајна контрола над безбједносним и другим питањима на Гренланду.
Према његовим ријечима, споразум предвиђа да ниједан противник САД убудуће неће моћи да успостави базу, војно присуство или реализује осјетљиве инвестиције на Гренланду без изричитог писаног одобрења Вашингтона.
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