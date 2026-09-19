Енерго клуб: Енергетика на длану

Извор:
АТВ
„Енерго клуб“ и ове недјеље отвара најважније теме из свијета енергетике, како на домаћем, а тако и на глобалном плану.
Сабирамо потрошену, произведену и купљену струју у Српској. Провјеравамо квалитет угља у Гацку, а причамо и о протестима због солара у Билећи.
Доносимо детаље ХЕТ-ове производње и стања погона – разговарамо са Илијом Таминџијом, извршним директором за техничке послове у производњи ХЕТ-а.
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.
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