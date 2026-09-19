Спроведене велике акције, убијено 11 терориста

Аутор:АТВ редакција
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Снаге безбједности Пакистана убиле су 11 терориста у одвојеним операцијама у југозападној провинцији Балучистан, изјавили су извори надлежни за безбједност.
Извори су рекли медијима да је једна од операција спроведена у округу Панџгур, гдје су снаге безбједности убиле пет терориста.
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Како су извори навели, у одвојеној операцији шест терориста убијено је у округу Чагај у сукобу са снагама безбједности.
Према ријечима извора, заплијењена је велика количина оружја и експлозивног материјала, али они нису открили идентитет милитаната, преноси агенција Синхуа.
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