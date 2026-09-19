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Путин поручио Европи: Пустите нас да живимо у миру, иначе ћемо реаговати

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19.09.2026 13:34

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Русија нема агресивне намјере према Европи и спремна је да обнови односе те сарађује са својим европским сусједима, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Говорећи у петак на састанку Војно-индустријске комисије, Путин је оптужио поједине европске лидере да се припремају за рат са Русијом те оцијенио да сукоб у Украјини и наводну руску пријетњу користе како би оправдали своје политике.

„Желим још једном нагласити: Русија нема агресивне намјере према Европи или европским земљама“, рекао је.

„За то једноставно не постоји никаква основа. Спремни смо на сарадњу и обнову односа са нашим европским сусједима.“

Путин критиковао војне вјежбе у Балтичком мору

Путин је критиковао европске земље због одржавања војних вјежби у Балтичком мору, тврдећи да оне укључују припреме за запљену цивилних пловила.

„Стално говоре о одбрани међународног права и поштовању његових норми, а ипак се припремају за запљену цивилних пловила“, рекао је Путин.

Поручио је да ће Москва реаговати ако то буде потребно.

„Пустите нас да живимо у миру – у супротном ћемо и ми бити присиљени реаговати.“

Нуклеарне снаге апсолутни приоритет

Путин је представио приоритете новог руског државног програма наоружања, наводећи да ће нагласак бити на модернизацији оружаних снага и одбрамбене индустрије због, како је рекао, промјенљивих глобалних пријетњи.

Јачање руске нуклеарне тријаде означио је апсолутним приоритетом програма, истичући да она гарантује суверенитет земље и доприноси одржавању глобалне равнотеже снага.

Путин је рекао да је 92 одсто руских Стратешких ракетних снага опремљено савременим наоружањем.

Јачање противваздушне одбране, дронова и сателита

Међу кључне приоритете уврстио је и јачање противваздушне одбране, ширење употребе беспилотних и роботских система, развој прецизног наоружања те довршетак руске орбиталне сателитске констелације.

Та би сателитска мрежа, према његовим ријечима, требало да унаприједи могућности свемирског извиђања, навигације, комуникација и широкопојасног интернета те истовремено омогући командовање и надзор над војним снагама и наоружањем у реалном времену.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Европа

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