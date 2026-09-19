Путин поручио Европи: Пустите нас да живимо у миру, иначе ћемо реаговати

Аутор:АТВ редакција
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Русија нема агресивне намјере према Европи и спремна је да обнови односе те сарађује са својим европским сусједима, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Говорећи у петак на састанку Војно-индустријске комисије, Путин је оптужио поједине европске лидере да се припремају за рат са Русијом те оцијенио да сукоб у Украјини и наводну руску пријетњу користе како би оправдали своје политике.
„Желим још једном нагласити: Русија нема агресивне намјере према Европи или европским земљама“, рекао је.
„За то једноставно не постоји никаква основа. Спремни смо на сарадњу и обнову односа са нашим европским сусједима.“
Путин је критиковао европске земље због одржавања војних вјежби у Балтичком мору, тврдећи да оне укључују припреме за запљену цивилних пловила.
„Стално говоре о одбрани међународног права и поштовању његових норми, а ипак се припремају за запљену цивилних пловила“, рекао је Путин.
Поручио је да ће Москва реаговати ако то буде потребно.
„Пустите нас да живимо у миру – у супротном ћемо и ми бити присиљени реаговати.“
Путин је представио приоритете новог руског државног програма наоружања, наводећи да ће нагласак бити на модернизацији оружаних снага и одбрамбене индустрије због, како је рекао, промјенљивих глобалних пријетњи.
Јачање руске нуклеарне тријаде означио је апсолутним приоритетом програма, истичући да она гарантује суверенитет земље и доприноси одржавању глобалне равнотеже снага.
Путин је рекао да је 92 одсто руских Стратешких ракетних снага опремљено савременим наоружањем.
Међу кључне приоритете уврстио је и јачање противваздушне одбране, ширење употребе беспилотних и роботских система, развој прецизног наоружања те довршетак руске орбиталне сателитске констелације.
Та би сателитска мрежа, према његовим ријечима, требало да унаприједи могућности свемирског извиђања, навигације, комуникација и широкопојасног интернета те истовремено омогући командовање и надзор над војним снагама и наоружањем у реалном времену.
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