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Земљотрес јачине 4 степена погодио Грчку

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19.09.2026 12:25

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Земљотрес јачине 4 степена погодио Грчку
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде четири степена Рихтера забиљежен је у суботу, 19. септембар 2026 у 11:56 часова, на подручју Грчке, тачно 12 сати од претходног потреса.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.7179 и дужине 23.4243, тачније у близини града Трупија, на острву Евија.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

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Тагови :

Грчка

Земљотрес

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