Градоначелник Минхена отворио прво буре пива на "Октоберфесту"

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Минхена Доминик Краузе отворио је прво буре пива и тиме означио почетак овогодишњег "Октоберфеста", најпознатијег свјетског фестивала пива, који се одржава 191. пут.
Хиљаде људи, укључујући жене у традиционалној баварској одјећи и мушкарце у ледерхозенима, испуниле су шаторе на минхенском сајмишту Терезиенвизе да би заузеле добро мјесто на клупама.
Уз звуке лимене музике и укус свјеже точеног пива, убрзо су почели да пјевају, играју и њишу се, пренијела је агенција ДПА.
Поред пива, служе се переце, свињско печење и кобасице.
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Почиње фестивал пива, очекује се 6,5 милиона посјетилаца
У наредних 16 дана, до 4. октобра, на "Октоберфесту" се очекује око шест милиона посјетилаца. Већина долази из Минхена и јужне Њемачке, али сваке године манифестацију обилазе и бројни гости из других дијелова земље и цијелог свијета.
Њемачке власти су пооштриле мјере безбједности након што је фестивал прошле године морао привремено да буде затворен због препуњености, преноси Срна.
За овогодишњи фестивал постављене су камере са вјештачком интелигенцијом да би се велике гужве откриле на вријеме.
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