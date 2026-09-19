Бред Пит због једне улоге завршио на кинеској црној листи: Скоро двије деценије није смио да уђе у земљу

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски глумац Бред Пит један је од најпознатијих глумаца данашњице, али је својевремено због једне филмске улоге имао озбиљан проблем са Кином.
Након што се појавио у филму "Седам година на Тибету", глумцу је био забрањен улазак у ову земљу, а на својеврсној кинеској црној листи остао је готово двије деценије.
Све је почело након премијере филма "Седам година на Тибету" из 1997. године, у којем је Бред Пит тумачио главну улогу.
Остварење је снимљено према аутобиографској књизи аустријског планинара Хајнриха Харера, а управо његову животну причу филм доноси на велико платно. Харера је играо Бред Пит, док је његовог сапутника Петера Ауфшнајтера тумачио Дејвид Тјулис.
Прича прати Харера, аустријског алпинисту који током Другог свјетског рата завршава у британском логору у Индији. Након што успије да побјегне, заједно са Ауфшнајтером креће на изузетно опасан пут преко Хималаја.
Њих двојица на крају стижу до Тибета, тада веома изолованог дијела свијета. Харер у Ласи проводи наредних седам година, гдје развија близак однос са младим Далај Ламом.
Сцена
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Филм кроз њихову причу приказује и један од најбурнијих периода тибетанске историје, укључујући долазак кинеских снага на Тибет 1950. године.
Управо је начин на који је филм приказао те догађаје изазвао озбиљне реакције кинеских власти.
"Седам година на Тибету" у Кини је дочекан веома негативно, првенствено због приказа кинеске војне интервенције на Тибету, али и због начина на који је у филму представљен Далај Лама.
Због тога је филм забрањен у Кини, а посљедице нису заобишле ни људе који су учествовали у његовом настанку.
Бред Пит, редитељ Жан-Жак Ано и глумац Дејвид Тјулис нашли су се на листи особа којима је био забрањен улазак у земљу.
За Бреда Пита забрана је потрајала готово двије деценије.
Иако је од премијере филма прошло много година, глумац дуго није могао да путује у Кину. Ситуација се променила тек 2014. године, када се Пит појавио у Кини заједно са тадашњом супругом Анђелином Џоли.
Сцена
Анђелина Џоли прекинула ћутање о одлуци своје дјеце
Његово појављивање на једном догађају у земљи тада је протумачено као знак да је забрана уласка укинута.
Занимљиво је да се све то догодило због филма који, упркос великој пажњи коју је привукао, није остварио нарочито велики комерцијални успјех.
Ипак, "Седам година на Тибету" остао је запамћен по емотивној причи, импресивним сценама Хималаја и снажној атмосфери, док су реакције критичара биле подјељене.
Док су једни хвалили визуелни изглед, атмосферу и емотивну причу, други су сматрали да је комплексан историјски контекст Тибета приказан превише поједностављено.
За Бреда Пита, међутим, филм је остао запамћен и по нечему што нема много везе са самом глумом – због једне улоге готово 20 година није могао да крочи у Кину, преноси Она.
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Сцена
1 мј0
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2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
5 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
20 ч1
Сцена
21 ч0
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