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Анђелина Џоли открила с колико мушкараца је била послије Бред Пита

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:35

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Анђелина Џоли глумица Холивуд
Фото: YouTube/printscreen

Глумица Анђелина Џоли открила је у недавном разговору за "Јаху Ентертаинмент" да након развода од Бреда Пита није била ни у једној љубавној вези.

У једном од ријетких осврта на свој приватни живот, Џоли је казала да већ годинама не размишља о романтичним односима.

- Да будем искрена, нисам ишла на спојеве откако сам се развела прије десет година - рекла је глумица.

Додала је како је фокус током тог периода био на њеној д‌јеци и породици.

- Некако ми се урезало у главу да тај аспект мене није у средишту мог живота док сам усмјерена на своју д‌јецу и породицу - истакнула је.

Говорећи о новом филму "Кутур", Џоли је рекла да је посљедњих година прошла кроз велике личне промјене те да данас на живот гледа другачије.

- Не осјећам се као да имам 51 годину и да почињем размишљати о старењу. Мислим да морам поново живјети. Поново бити слободна. На неки начин живот ме мало сломио, али сада покушавам пронаћи нови почетак - казала је.

Подсјетимо, Џоли је захтјев за развод од Пита поднијела 2016. године, након двије године брака. Пар се упознао током снимања филма "Господин и госпођа Смит" 2005. године, а заједно имају шестеро д‌јеце.

Њихова правна битка трајала је осам година, а развод је званично окончан тек у децембру 2024. године.

Прије везе с Питом, Џоли је била у браку с глумцима Билијем Бобом Торнтоном и Џонијем Лијем Милером.

У недавном интервјуу за "Variety" признала је и да се након развода вратила глуми из практичних разлога, преноси Аваз

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Тагови :

Анђелина Џоли

Бред Пит

Развод брака

глумица

Холивуд

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