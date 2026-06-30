Анђелина Џоли открила с колико мушкараца је била послије Бред Пита

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Глумица Анђелина Џоли открила је у недавном разговору за "Јаху Ентертаинмент" да након развода од Бреда Пита није била ни у једној љубавној вези.
У једном од ријетких осврта на свој приватни живот, Џоли је казала да већ годинама не размишља о романтичним односима.
- Да будем искрена, нисам ишла на спојеве откако сам се развела прије десет година - рекла је глумица.
Додала је како је фокус током тог периода био на њеној дјеци и породици.
- Некако ми се урезало у главу да тај аспект мене није у средишту мог живота док сам усмјерена на своју дјецу и породицу - истакнула је.
Говорећи о новом филму "Кутур", Џоли је рекла да је посљедњих година прошла кроз велике личне промјене те да данас на живот гледа другачије.
- Не осјећам се као да имам 51 годину и да почињем размишљати о старењу. Мислим да морам поново живјети. Поново бити слободна. На неки начин живот ме мало сломио, али сада покушавам пронаћи нови почетак - казала је.
Подсјетимо, Џоли је захтјев за развод од Пита поднијела 2016. године, након двије године брака. Пар се упознао током снимања филма "Господин и госпођа Смит" 2005. године, а заједно имају шестеро дјеце.
Њихова правна битка трајала је осам година, а развод је званично окончан тек у децембру 2024. године.
Прије везе с Питом, Џоли је била у браку с глумцима Билијем Бобом Торнтоном и Џонијем Лијем Милером.
У недавном интервјуу за "Variety" признала је и да се након развода вратила глуми из практичних разлога, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Тренутно на програму