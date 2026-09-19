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АТВ сазнаје: У току велика акција полиције у Бањалуци

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19.09.2026 11:55

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АТВ сазнаје: У току велика акција полиције у Бањалуци
Фото: ATV

Полицијски службеници ПУ Бањалука спроводе велику акцију усмјерену на хапшење и процесуирање осумњичених за неовлаштену производњу и промет дрогом, сазнаје АТВ.

Акција се спроводи на подручју Бањалуке и у току су претреси на више локација.

У оквиру акције досада је ухапшено више особа због сумње да су се дужи временски период бавили трговином наркотика.

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Тагови :

Полиција

акција полиције

Бањалука

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