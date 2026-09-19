Језиве сцене у стану: Младић (21) звјерски убио мајку, па све признао полицији!

Аутор:АТВ редакција
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У новосадском насељу Телеп рано јутрос догодило се убиство, а према првим информацијама син је убио мајку.
Како сазнаје Телеграф, двадесетједногодишњи А. Б. одузео је живот својој мајци Љ. Б. (49) у породичном стану у Улици Алексе Шантића број 66.
Крвавом пиру у глуво доба ноћи претходила је жестока свађа.
Око 3 часа иза поноћи, из стана ове породице одјекивали су вика и галама који су пробудили и узнемирили станаре зграде. Забринуте комшије одмах су позвале полицију, не слутећи да се у сусједству одиграва најцрњи сценарио.
Патрола полиције у рекордном року стигла је на наведену адресу.
Према незваничним информацијама, када су припадници МУП-а покуцали на врата и позвали младића да отвори, А. Б. је хладнокрвно отворио стан и пред полицајцима изговорио ријечи од којих се леди крв у жилама – одмах је признао да је усмртио мајку. Он је на лицу мјеста стављен под контролу и лишен слободе.
На терен је по хитном поступку изашла и екипа Хитне помоћи, али љекари нису могли ништа да учине. Дежурни љекар је само могао да констатује смрт несрећне жене.
Припадници полиције и надлежно тужилаштво сатима су обављали увиђај на лицу мјеста како би се расвијетлиле све околности, тачан узрок смрти, као и мотив који је младића навео на овај незапамћени злочин.
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