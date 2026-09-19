У Српској прошле године пријављено 113 новообољелих од туберкулозе

Аутор:АТВ редакција
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Институту за јавно здравство Републике Српске у прошлој години пријављено је укупно 113 новообољелих од туберкулозе и шест смртних случајева, речено је Срни у Институту.
Специјалиста епидемиологије у Институту Бранка Суботић Радивојац рекла је Срни, поводом Недјеље борбе против туберкулозе која се обиљежава од 14. до 21. септембра, да је ово заразна болест узрокована бацилом туберкулозе који примарно захвата плућа, иако може напасти и друге органе /екстрапулмонална ТБ-кости, зглобове, лимфне чворове и мождане овојнице/.
Радивојац каже да се туберкулоза преноси капљицама из грла и плућа особа које имају активно обољење респираторних органа узроковано овим бацилом.
"Само мали проценат заражених разболи се од туберкулозе, а ризик за оболијевање је много већи код особа старије животне доби и особа са ослабљеним имунолошким системом", навела је Радивојац.
Она је истакла значај обиљежавања Недјеље борбе против туберкулозе с обзиром на то да ова болест, упркос вијековима медицинског напретка, и даље представља јавноздравствени изазов.
"Док глобална заједница, под окриљем Свјетске здравствене организације, усмјерава напоре ка елиминацији ове болести кроз стратегију `Енд ТБ`, Црвени крст Републике Српске као главни носилац активности уз остале медицинске раднике здравствених установа Српске, сваке године у септембру у фокус својих активности ставља непосредан рад у заједници који се посебно односи на рану детекцију, едукацију и подршку обољелим особама", рекла је Радивојац.
Она је навела да су симптоми активне туберкулозе плућа кашаљ, ријеђе са испљувком или крвљу, бол у грудима, слабост, губитак тјелесне тежине, повишена температура и ноћно презнојавање.
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"Од туберкулозе најчешће оболијевају особе у директном контакту са обољелим, особе које живе у колективним смјештајима са лошим хигијенским условима живота и социјално угрожене категорије становништва", навела је Радивојац.
Она истиче да су мјере за смањење обољелих од туберкулозе рано откривање и лијечење, активно тражење обољелих и обрада њихових контаката, примјена адекватне дијагностике и третмана у лијечењу, активности против сиромаштва и лоших животних услова, те здравствено просвјећивање.
Она је напоменула да Недјеља борбе против туберкулозе подсјећа да елиминација ове болести није само медицинско, већ и социјално питање.
"Стигматизација обољелих и даље представља препреку правовременом јављању љекару. Мултисекторска сарадња здравствених институција, хуманитарних организација и медија кључна је за стварање друштва у којем ниједан пацијент неће бити лишен правовремене дијагностике и терапије", нагласила је Радивојац.
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Према подацима Свјетске здравствене организације, туберкулоза остаје једна од водећих заразних болести чија смртност је одмах иза ковида 19, а испред ХИВ-а.
Годишње од ове болести оболи више од 10 милиона људи, док битку изгуби више од 1,2 милиона.
Глобалним напорима да се заустави туберкулоза, до сада је од 2000. године, према подацима Свјетске здравствене организације, спасено 79 милиона живота.
Туберкулоза и даље угрожава милионе људи широм свијета, наносећи тешке здравствене, друштвене и економске посљедице.
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