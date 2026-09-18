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Цвијановић: Нови Град послао снажну поруку заједништва

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18.09.2026 21:03

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СНСД Нови Град трибина
Фото: X/Željka Cvijanović

Добра атмосфера, пуна сала и људи који знају колико је важно да будемо заједно када је најпотребније, поручила је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Нови Град је вечерас послао снажну поруку заједништва, одлучности и вјере у оно што заједно градимо. До побједе - за СНСД и за Републику Српску!", навела је Цвијановић на Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Нови Град

СНСД

Избори 2026

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