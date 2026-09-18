Цвијановић: Нови Град послао снажну поруку заједништва

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Добра атмосфера, пуна сала и људи који знају колико је важно да будемо заједно када је најпотребније, поручила је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Нови Град је вечерас послао снажну поруку заједништва, одлучности и вјере у оно што заједно градимо. До побједе - за СНСД и за Републику Српску!", навела је Цвијановић на Иксу.
Добра атмосфера, пуна сала и људи који знају колико је важно да будемо заједно када је најпотребније.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 18, 2026
Нови Град је вечерас послао снажну поруку заједништва, одлучности и вјере у оно што заједно градимо.
До побједе - за СНСД и за Републику Српску! pic.twitter.com/uXrf80jxzF
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Тренутно на програму