Logo

Додик: Нови Град зна да је снага Републике Српске у миру, стабилности и сигурност

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 20:45

Коментари:

0
Додик Нови Град СНСД трибина
Фото: X/Milorad Dodik

Нови Град зна да је снага Републике Српске у миру, стабилности и сигурности нашег народа, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Како Додик наводи, СНСД води политику која чува Српску, њене институције и право народа да сам одлучује о својој будућности.

"Жељка Цвијановић и Саво Минић су кандидати СНСД-а којима дајемо пуну подршку јер вјерујемо да могу наставити политику стабилности, развоја и јаке Републике Српске", поручио је он на Иксу те додао:

"Хвала Новом Граду на великој подршци! Увијек уз народ. Увијек уз Српску".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Нови Град

Избори 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица упитао Савић Бањац: Зашто Станивуковић није демантовао договор са Додиком?

2 ч

2
Обиљежена 31. годишњица од одбране сјеверозападних граница Републике Српске

Република Српска

"Ране не пролазе": Драгутин Вукојевић изгубио синове и супругу у нападу хрватске војске

2 ч

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је легендарни руски ММА борац Фјодор Јемељаненко, којег је данас дочекао у Центру за обуку МУП-а Српске у Залужанима, велики пријатељ Републике Српске, Србије и Срба.

Република Српска

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

3 ч

1
предсједник СНСД-а и Републике Српске

Република Српска

Додик упутио саучешће поводом смрти Драгољуба Мићића

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

21

51

Громогласан аплауз за Фјодора Јемељаненка

21

45

Владимир Путин раскринкао западне лидере

21

19

Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

21

17

Михаилово чудо: Шта се слави 19. септембра и која вјеровања прате овај празник

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима