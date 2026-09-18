Додик: Нови Град зна да је снага Републике Српске у миру, стабилности и сигурност

Аутор:АТВ редакција
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Нови Град зна да је снага Републике Српске у миру, стабилности и сигурности нашег народа, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Како Додик наводи, СНСД води политику која чува Српску, њене институције и право народа да сам одлучује о својој будућности.
Нови Град зна да је снага Републике Српске у миру, стабилности и сигурности нашег народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 18, 2026
СНСД води политику која чува Српску, њене институције и право нашег народа да сам одлучује о својој будућности.
Жељка Цвијановић и Саво Минић су кандидати СНСД-а којима дајемо пуну подршку… pic.twitter.com/DhUKZ7xJ2b
"Жељка Цвијановић и Саво Минић су кандидати СНСД-а којима дајемо пуну подршку јер вјерујемо да могу наставити политику стабилности, развоја и јаке Републике Српске", поручио је он на Иксу те додао:
"Хвала Новом Граду на великој подршци! Увијек уз народ. Увијек уз Српску".
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