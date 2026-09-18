Громогласан аплауз за Фјодора Јемељаненка

Аутор:АТВ редакција
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Прослављени руски ММА борац Фјодор Јемељаненко присуствовао је вечерас борилачком спектаклу "Хектор фајт најт севн" у дворани "Центар" у Бањалуци, гдје је дочекан громогласним аплаузом публике.
Јемаљаненко је ушао у ринг уз српску пјесму "Христе Боже", која је редовно пуштана уочи његових борби.
Он је поздравио публику ријечима "Добро вам вече братски народе", те истакао да подржава предсједника Милорада Додика и његове сараднике у свему што раде на корист српског народа.
Организатори спектакла уручили су Фјодору повељу за све што је урадио у историји борилачких спортова.
Оснивач "Хектор фајт најта" Предраг Станковић изразио је задовољство што је дворана "Центар" вечерас испуњена до посљедњег мјеста.
"Размишљали смо шта да поклонимо Фјодору. Поклонили смо му Душанов законик јер је Душан Силни посљедњи српски цар, а Јемељаненко посљедњи руски цар", рекао је Станковић.
Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот, на чији је позив Јемељаненко стигао у Српску, изразио је задовољство што је Република Српска уз помоћ Српске православне цркве угостила оваквог шампиона.
"Он као православац може бити узор свима нама како треба да живимо и гдје можемо да стигнемо", рекао је Шобот.
Јемељаненко је бивши руски борац мјешовитих борилачких вјештина којег многи сматрају једним од највећих тешкаша у историји ММА-а.
Рођен је 1976. године, а током богате каријере остварио је импресиван скор од 40 побједа и седам пораза.
Највећи траг оставио је у култној јапанској организацији "Прајд фајтинг чемпион шип", гдје је остао непоражен од 2001. до 2010. године и држао наслов првака у тешкој категорији. Своју професионалну ММА каријеру званично је завршио 2023. године.
Улаз на вечерашњи спектакл био је бесплатан, а публика је могла да ужива у десетак мечева у дисциплини у којој се Јемељаненко прославио прије преласка у ММА, преноси Срна.
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