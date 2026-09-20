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Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

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20.09.2026 20:57

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Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

Српска православна црква и вјерници сутра, 21. септембра, прослављају Малу Госпојину – празник Рођења Пресвете Богородице, један од највећих и најрадоснијих хришћанских празника.

У народној традицији, Мала Госпојина се од давнина везује за мир, породицу, здравље и почетак новог животног циклуса. Сматра се да овај свети дан доноси благостање у сваки дом који га дочека у љубави и без тешких ријечи.

Шта по народном вјеровању ваља урадити на овај празник?

Опростите и помирите се: На Малу Госпојину најважније је бити у миру са собом и другима. Сматра се великим гријехом улазити у расправе и свађе на овај дан.

Започните нешто ново: Празник се сматра идеалним тренутком за нове почетке, доношење важних животних одлука и покретање послова. Вјерује се да све што започнете са чистом и добром намјером на овај дан доноси дуготрајан напредак.

Очувајте породични мир: Празник се традиционално проводи у кругу најближих, уз поштовање дома и породице.

Симболична прекретница у природи: У многим крајевима вјерује се да од Мале Госпојине јесен званично преузима примат, па се овај дан сматра временом када треба застати, сабрати плодове рада и захвалити се на свему што имамо.

Ово је дан у години када ваља успорити, изговорити молитву за здравље својих најближих и пожељети добро свима око себе.

(Она Телеграф)

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Тагови :

Мала Госпојина

СПЦ

обичаји

Црква

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