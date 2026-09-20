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Одржан пети фестивал пите у Бараћима

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20.09.2026 14:28

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Пети гастро фестивал, у оквиру којег се оцјењивала најукуснија домаћа пита, одржан је данас у селу Бараћи код Мркоњић Града, у организацији Удружења жена "Бараћанке".
Фото: Srna

Пети гастро фестивал, у оквиру којег се оцјењивала најукуснија домаћа пита, одржан је данас у селу Бараћи код Мркоњић Града, у организацији Удружења жена "Бараћанке".

Прво мјесто за најукуснију питу дијеле чланице кола српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана и "Рођења Пресвете Богородице" из Мркоњић Града.

Догађај је окупио удружења са простора општине Мркоњић Град, чији циљ је да се покажу природне љепоте овог простора и представи гастрономска понуда и традиционална јела ових села.

Предсједник Удружења жена "Бараћанке" Марија Дакић рекла је Срни да је радосна јер се и ове године доста жена из других удружења одазвало на њен позив да учествују на манифестацији.

"Овом манифестацијом настојим да одржим традицију нашег бараћког краја, који је богат природним љепотама, традиционалним вриједностима, а познат је и по богатој гастро понуди", појаснила је Дакићева.

Манифестација се одржава код Дакића храста, који је уврштен у ботанички парк природе, а стар је између 400 и 600 година, и многе легенде везане су управо за овај храст.

Покровитељ манифестације је општина Мркоњић Град, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

фестивал пите

Мркоњић Град

манифестација

Гастро фест

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