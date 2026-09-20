Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

Аутор:АТВ редакција
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Брук Лебланк, 29-годишња директорка технолошке компаније из Силицијумске долине, изазвала је бројне реакције након што је на друштвеној мрежи Икс објавила детаљан списак критеријума које очекује од будућег партнера.
Своју потрагу за мушкарцем с којим би жељела да проведе остатак живота описала је веома отворено, али је објава убрзо привукла велику пажњу корисника. Док су неки коментарисали њене захтјеве, други су их оцијенили као претјеране и почели да јој се подсмијевају.
Лебланк је своју објаву започела питањем: „Ко жели да буде мој партнер за цијели живот?“
Затим је описала мушкарца каквог жели поред себе. Према њеним ријечима, идеални партнер требало би да буде „мужеван на здрав начин“, финансијски независан, али истовремено вриједан, амбициозан и спреман да ради на себи. Као додатну предност навела је мушкарце који раде у технолошком сектору.
wrote out a list of who I’m looking for. — Brooke LeBlanc (@brookeleblanc) September 18, 2026
X, work your magic.
non negotiable
- 35 to 42 y/o
- healthy masculine
- smart, funny, lighthearted
- provider/protector mentality
- post economic (still hardworking)
- must be kind, generous, thoughtful
- no kids yet, decidedly… https://t.co/rG6uib9MKJ
Њена објава покренула је бројне коментаре на мрежи Икс, а корисници су, осим њених критеријума, дискутовали и о искуствима са упознавањем и проналажењем партнера у Сан Франциску.
Дио корисника није имао много разумијевања за њен приступ. Једна корисница је написала да не може да замисли ништа горе од тога да буде сама и да тражи партнера у Сан Франциску.
Други корисник је њен списак исмијавао, док јој је трећи савјетовао да одустане од унапријед дефинисаних критеријума и да једноставно упознаје људе без толиких очекивања.
„Остави тај списак код куће и једноставно се заљуби. Оцјењујеш људе прије него што их уопште упознаш“, поручио јој је један од корисника.
Лебланк није остала без одговора на критике. На својој објави написала је: „Не дај Боже да жена каже шта жели.“
Потом је била још директнија: „Жао ми је, али не желим да излазим с губитником!“
Ова 29-годишња директорка објаснила је да њен списак није настао преко ноћи, већ да се заснива на, како је навела, „годинама искуства“ које је стекла кроз претходне везе и потрагу за партнером.
На крају је своју објаву закључила реченицом: „Данас ме интернет малтретира како бих сутра могла да будем згодна мајка и домаћица.“
Њена објава тако је покренула ширу расправу о томе колико унапријед постављени критеријуми утичу на избор партнера и да ли је могуће пронаћи одговарајућу особу када се у упознавање уђе с јасно дефинисаним очекивањима.
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