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Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

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20.09.2026 20:23

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Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа
Фото: X / Brooke LeBlanc

Брук Лебланк, 29-годишња директорка технолошке компаније из Силицијумске долине, изазвала је бројне реакције након што је на друштвеној мрежи Икс објавила детаљан списак критеријума које очекује од будућег партнера.

Своју потрагу за мушкарцем с којим би жељела да проведе остатак живота описала је веома отворено, али је објава убрзо привукла велику пажњу корисника. Док су неки коментарисали њене захтјеве, други су их оцијенили као претјеране и почели да јој се подсмијевају.

Тражи партнера за цијели живот

Лебланк је своју објаву започела питањем: „Ко жели да буде мој партнер за цијели живот?“

Затим је описала мушкарца каквог жели поред себе. Према њеним ријечима, идеални партнер требало би да буде „мужеван на здрав начин“, финансијски независан, али истовремено вриједан, амбициозан и спреман да ради на себи. Као додатну предност навела је мушкарце који раде у технолошком сектору.

Њена објава покренула је бројне коментаре на мрежи Икс, а корисници су, осим њених критеријума, дискутовали и о искуствима са упознавањем и проналажењем партнера у Сан Франциску.

„Само се заљуби“

Дио корисника није имао много разумијевања за њен приступ. Једна корисница је написала да не може да замисли ништа горе од тога да буде сама и да тражи партнера у Сан Франциску.

Други корисник је њен списак исмијавао, док јој је трећи савјетовао да одустане од унапријед дефинисаних критеријума и да једноставно упознаје људе без толиких очекивања.

„Остави тај списак код куће и једноставно се заљуби. Оцјењујеш људе прије него што их уопште упознаш“, поручио јој је један од корисника.

„Не дај Боже да жена каже шта жели“

Лебланк није остала без одговора на критике. На својој објави написала је: „Не дај Боже да жена каже шта жели.“

Потом је била још директнија: „Жао ми је, али не желим да излазим с губитником!“

Ова 29-годишња директорка објаснила је да њен списак није настао преко ноћи, већ да се заснива на, како је навела, „годинама искуства“ које је стекла кроз претходне везе и потрагу за партнером.

На крају је своју објаву закључила реченицом: „Данас ме интернет малтретира како бих сутра могла да будем згодна мајка и домаћица.“

Њена објава тако је покренула ширу расправу о томе колико унапријед постављени критеријуми утичу на избор партнера и да ли је могуће пронаћи одговарајућу особу када се у упознавање уђе с јасно дефинисаним очекивањима.

(Она Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Брак

Љубав

превара

вјенчање

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