Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

wrote out a list of who I’m looking for.



X, work your magic.



non negotiable

- 35 to 42 y/o

- healthy masculine

- smart, funny, lighthearted

- provider/protector mentality

- post economic (still hardworking)

- must be kind, generous, thoughtful

- no kids yet, decidedly… https://t.co/rG6uib9MKJ