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Мреже горе због велике промјене Атине Тошић: Спрема се за Милано

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20.09.2026 08:16

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Атина Тошић Јелена Карлеуша Ника Тошић Душко Тошић
Фото: Instagram/printscreen

Атина Тошић, кћерка Јелене Карлеуше и Душка Тошића, недавно је прославила 18. рођендан, а након гламурозног славља већ је направила велике кораке ка новом животном поглављу.

Недуго након прославе, Атина је с оцем отпутовала у Милано како би пронашли смјештај у којем ће боравити током студија у Италији.

Осим што мијења средину, Атина је одлучила промијенити и изглед. На друштвеним мрежама показала је нову боју косе. Након што је на рођендану била плавуша, сада је постала бринета, а њена трансформација привукла је велику пажњу.

Скоро 90.000 евра

Према јавно доступним подацима, годишња школарина на институту који би Атина требала похађати за студенте из земаља изван Европске уније износи 25.800 евра, док се додатно плаћа и 4.000 евра за упис.

То значи да би једна година школовања коштала 29.800 евра. Програм траје три године и носи 180 ЕЦТС бодова.

Ако би Атина завршила комплетан трогодишњи програм по тренутно објављеним цијенама, школовање би породицу могло коштати укупно 89.400 евра.

У тај износ нису урачунати трошкови становања, хране, пријевоза и свакодневног живота у Милану.

Стан у центру

Атина и њен отац одабрали су стан у близини универзитета који ће похађати.

Смјештај се налази на атрактивној локацији, а од чувеног Дуома и Улице Монтенаполеоне удаљен је око десет минута вожње аутомобилом. Ријеч је о једном од најпознатијих дијелова Милана, познатом по луксузним продавницама и модним брендовима.

Атину тако, након великог рођенданског славља, чека потпуно ново животно поглавље студије, живот у Италији и потпуно нова свакодневица, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Атина

Душко Тошић

Јелена Карлеуша

студирање

Милано

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