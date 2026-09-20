Зељковић: Док СНСД води Српску Електропривреда неће бити приватизована

Аутор:АТВ редакција
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да лидер ПСС-а Драшко Станивуковић говори о приватизацији државних предузећа и покушава да створи страх да би на ред могла доћи и Електропривреда Републике Српске.
„Док СНСД води Републику Српску, Електропривреда Републике Српске неће бити приватизована“, поручио је Зељковић.
Према његовим ријечима, када Станивуковић већ отвара тему приватизације, ред је подсјетити на период када је ПДП водио Владу Републике Српске.
„Према подацима тадашње Дирекције за приватизацију Републике Српске, само до 31. маја 2002. године приватизовано је чак 295 предузећа“, навео је Зељковић на Иксу.
У том периоду, навео је Зељковић, приватизовани су „Аутопревоз“, „Витаминка“, „Целекс“, Фабрика глинице „Бирач“, али и Кристал банка и Бањалучка банка, док се процес приватизације одвијао и у некадашњим индустријским гигантима попут „Чајевца“ и „Инцела“.
Драшко Станивуковић говори о приватизацији државних предузећа и покушава да створи страх да би на ред могла доћи и Електропривреда Републике Српске.— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 19, 2026
Када већ отвара тему приватизације, ред је подсјетити на период када је ПДП водио Владу Републике Српске.
Према подацима тадашње…
Зељковић подсјећа да је „Бирач“ 2001. године продат литванском конзорцијуму, који је преузео 63,86 одсто државног капитала, те да је неколико година касније „Бирач“ формирао „Алумину“, која је настала из тог система.
„За вријеме Владе Драгана Микеревића приватизована је и „Фруктона“ – 51,09 одсто државног капитала продато је 2003. године за свега 25.000 КМ. Зато је добро да, прије него што се данас говори о томе ко ће наводно продавати Републику Српску и њена стратешка предузећа, погледамо чињенице и датуме“, нагласио је Зељковић.
Када је ријеч о Електропривреди Републике Српске Зељковић је истакао да је став јасан – „политика садашње власти је да нема приватизације Електропривреде нити било којег њеног дијела“, преноси Срна.
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