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Зељковић: Док СНСД води Српску Електропривреда неће бити приватизована

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20.09.2026 09:10

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одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да лидер ПСС-а Драшко Станивуковић говори о приватизацији државних предузећа и покушава да створи страх да би на ред могла доћи и Електропривреда Републике Српске.

„Док СНСД води Републику Српску, Електропривреда Републике Српске неће бити приватизована“, поручио је Зељковић.

Према његовим ријечима, када Станивуковић већ отвара тему приватизације, ред је подсјетити на период када је ПДП водио Владу Републике Српске.

„Према подацима тадашње Дирекције за приватизацију Републике Српске, само до 31. маја 2002. године приватизовано је чак 295 предузећа“, навео је Зељковић на Иксу.

У том периоду, навео је Зељковић, приватизовани су „Аутопревоз“, „Витаминка“, „Целекс“, Фабрика глинице „Бирач“, али и Кристал банка и Бањалучка банка, док се процес приватизације одвијао и у некадашњим индустријским гигантима попут „Чајевца“ и „Инцела“.

Зељковић подсјећа да је „Бирач“ 2001. године продат литванском конзорцијуму, који је преузео 63,86 одсто државног капитала, те да је неколико година касније „Бирач“ формирао „Алумину“, која је настала из тог система.

„За вријеме Владе Драгана Микеревића приватизована је и „Фруктона“ – 51,09 одсто државног капитала продато је 2003. године за свега 25.000 КМ. Зато је добро да, прије него што се данас говори о томе ко ће наводно продавати Републику Српску и њена стратешка предузећа, погледамо чињенице и датуме“, нагласио је Зељковић.

Када је ријеч о Електропривреди Републике Српске Зељковић је истакао да је став јасан – „политика садашње власти је да нема приватизације Електропривреде нити било којег њеног дијела“, преноси Срна.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

Електропривреда Републике Српске

СНСД

Скупштина града Бањалука

приватизација

ПСС

Драшко Станивуковић

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