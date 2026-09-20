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Ћирковићева у четвртфиналу Европског првенства у Софији

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20.09.2026 20:29

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Фото: Srna

Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Она је побиједила једногласном одлуком судија резултатом 5:0, а већ 23. септембра у четвртфиналу ће се борити против Бусе Наз Чакироглу из Турске.

Побједа у овом сусрету донијеће јој пласман у полуфинале, сигурну медаљу и додатних 300 рејтинг поена, саопштено је из "Обилића".

"Сара је сигурним наступом успешно отворила такмичење и направила важан корак ка новој европској медаљи. Пласманом међу осам најбољих осигурала је 150 рејтинг поена. Претходно освојени бодови на турниру у Бразилу омогућили су јој статус носиоца у Софији, где је већ после прве победе обезбедила исти број поена", наведено је у саопштењу.

Након меча, Ћирковић је истакла да је први наступ на сваком турниру посебно захтјеван, да је противница била добра, али да је задовољна борбом, преноси Срна.

"Јак темпо и интензитет борбе су одлична припрема за следећу борбу", изјавила је Сара.

Из Клуба су саопштили да су поносни на Сарин наступ и начин на који представља Србију и "Обилић".

"Пред њом је захтеван меч, а ми верујемо у њен квалитет, припремљеност и одлучност. Хвала свима који јој пружају подршку", поручују из Боксерског клуба "Обилић".

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Тагови :

Сара Ћирковић

бокс

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