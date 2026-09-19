Нокаути обиљежили ХФН 7, Емелијаненко увеличао догађај

Аутор:Иван Драгичевић
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Од првог гонга па све до посљедње рунде, публика је могла да ужива у врхунским мечевима.
Само су два завршена одлуком судија, а сви остали прекидом што говори о атрактивности догађаја.
Битка тешкаша у главном мечу вечери припала је Данилу Тошићу против Милоша Мугоше из Црне Горе. Једногласном одлуком судија, борац из бањалучког Арес џима је славио побједу.
Његов тимски колега Стефан Добријевић посао је завршио прекидом у трећој рунди против Богдана Ђурашковића. Један од најталентованији регионалних кикбоксера, убацио је у већу брзину када је било најпотребније.
Нокаутом се од кикбокса опростио Дамјан Савановић који се након 15 година опростио од борења. Меч Давида Вучетића и Александра Миливојевића окончан је због повреде домаћег борца, након илегалног ударца. Леон Нзинга однио је побједу против Ивана Анушића. ХФН 7 премашио је сва очекивања.
Прије почетка ревије, организовано је дружење са Федором Емелијајнком. Фанови су се утркивали за слику са чувеним руским борцем којем је оснивач ХФН Предраг Станковић уручио плакету и Душанов законик, симболично за посљедњег императора како глави надимак некадашњег шампиона у Прајду.
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