Ламбета: Наредних дана прве неурохируршке интервенције и имунохистохемија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Директор Болнице Требиње Недељко Ламбета рекао је данас да се до краја мјесеца у овој здравственој установи очекују прве неурохируршке интервенције, а да ће за мјесец дана кренути и имунохистохемија, што ће олакшати пацијентима, али и Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, гдје су до сада пацијентима пружане ове услуге.
Ламбета је након састанка са директором УКЦ-а Српске Николом Шоботом истакао да ове двије здравствене установе имају изузетну сарадњу.
Као примјер навео је интервенције у ангио-сали требињске болнице, којих је од њеног отварања, било скоро 300, а које су углавном извели љекари из Бањалуке.
Сарадња се, према Ламбетиним ријечима, огледа и у едукацији РТГ техничара, медицинских сестара и инструментараца, при чему су РТГ техничари већ преузели посао, а до краја године се очекује да им се придруже и инструментарке.
Ламбета је на помоћи захвалио комплетном кадру кардиологије УКЦ-а на челу са професором Тамаром Прерадовић.
Република Српска
Шобот: УКЦ и нова требињска болница радиће на обезбјеђивању станова за млади кадар
Он је најавио да се до краја овог мјесеца у требињској болници очекују и прве неурохируршке интервенције које се до сад само рађене у Бањалуци или због којих су пацијенти ишли у Црну Гору и плаћали те интервенције.
"Надамо се да ће у наредном мјесецу да крене и имунохистохемија, исто у сарадњи са УКЦ-ом. До сада смо пацијенте слали у Бањалуку и они су стварно били оптерећени", рекао је Ламбета, констатујући да ће овим бити олакшано првенствено онколошким пацијентима и да ће бити смањена листа чекања.
Ламбета је објаснио да онколошки и хематолошки пацијенти убудуће неће морати да иду у Бањалуку по терапију, него ће након првог одласка, када ће бити регистровани, бити направљен протокол, а све остале терапије примаће у Болници Требиње.
Он додаје да су се отварањем нове болнице у Требињу стекли услови да у њој ову здравствену помоћ добију, не само пацијенти из Требиња него и Херцеговине.
Ламбета је најавио да ће за онколошке пацијенте који немају могућност да плате превоз, бити омогућен бесплатан долазак и повратак са терапије, те да је за те потребе Требињац Мико Јеремић понудио да донира једно возило.
"Очекујемо за 15 до 20 дана да стигне и то возило, које ће искључиво бити за онколошке пацијенте", прецизирао је Ламбета.
Када је у питању зграда за младе љекаре и младе техничаре, Ламбета је рекао да би до краја године требало да буде одређена локација, а потом да се крене са пројектовањем, захваливши се на подршци Влади Републике Српске и премијеру Сави Минићу, као и ресорном министарству у остваривању ове идеје.
"План је да заједно са Градском управом у 2027. години распишемо конкурс. Наравно да ће постојати одређена правила која ће да се поставе да би ти млади људи могли да аплицирају и да добију стан под неким повољнијим условима", додао је Ламбета.
Он је најавио да ће, у сарадњи са академиком Предрагом Пешком, настојати да угледним докторима који одлуче да промијене мјесто свог становања понуде одређене услове да дођу да раде у требињској болници - можда стан на пет година или да послије пет година добију ту стамбену јединицу у власништво.
Ламбета је оцијенио да је требињска болница од отварања оправдала сва очекивања и да су значајно смањене листе чекања.
"Сматрамо да смо у ових шест мјесеци рада наших љекара и особља, уз помоћ првенствено УКЦ-а, али и љекара који долазе из Фоче, Београда, Новог Сада, омогућили да што мање људи одлази ван Требиња на лијечење", рекао је Ламбета.
Он је додао да се у наредном периоду очекује повратак са специјализације једног броја љекара и навео да се већ у сљедећој години очекује између 15 и 20 нових специјалиста, што ће олакшати организацију рада, али и нове услуге у болници, уз очекивану набавку нове опреме, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
38
13
31
13
30
13
20
13
14
Тренутно на програму