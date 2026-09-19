Јавни дуг Француске наставља да расте, очекује се највиши ниво од 1995. године

Аутор:АТВ редакција
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Јавни дуг Француске наставља да расте и очекује се да ће достићи 119,3 одсто БДП-а 2026. године и 121,7 одсто 2027. године, саопштило је данас француско Министарство економије и финансија, а ови нивои дуга су највиши од 1995. године.
"Ово повећање је директна посљедица константно високог дефицита“, који износи 5,4 одсто БДП-а у 2026. години, у поређењу са првобитно пројектованих 5,0 одсто, објаснило је Министарство, преноси БФМ.
У међувремену, Министарство финансија је поднијело приједлоге буџета за 2027. годину Високом савјету за јавне финансије (ХЦФП), који је задужен за процјену „кредибилитета“ макроекономских пројекција.
Ови нивои дуга су на највишем нивоу од 1995. године, према подацима Националног института за статистику и економске студије (ИНСЕЕ).
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У првом кварталу 2026. године, укупан дуг је представљао 117,5 одсто бруто домаћег производа, што га чини највећим дугом у еврозони послије Грчке и Италије, а тада је износио 3.536,1 милијарду евра.
Висина јавног дефицита првенствено је посљедица „узастопних шокова“, као што су рат на Блиском истоку, суше и слично, који су смањили раст, а самим тим и јавне приходе.
Повратак инфлације и раст државних каматних стопа на тржиштима чине преосталих 0,1 процентни поен смањења циља дефицита.
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Француска се тренутно задужује по стопи од 4,56 одсто, што је један процентни поен више од Њемачке.
У четвртак је премијер Себастијан Лекорни најавио планове за постизање уштеда од 54 милијарде евра у буџету за 2027. годину, процењујући да би се без мера штедње јавни дефицит приближио 6,5 одсто БДП-а у 2027. години .
Министар економије и финансија Ролан Лескир је оцијенио овај циљ као "амбициозан“, али "јасно остварив“.
Нацрти државног буџета и буџета социјалног осигурања биће представљени Савјету министара 1. октобра, прије него што их размотри француски парламент.
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