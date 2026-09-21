Будимир: Не заборављамо припаднике полиције који су одбранили Српску

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да су институције Српске захвалне припадницима полиције, који су заједно са Војском Републике Српске одбранили Српску и извојевали слободу, те да не заборављају на њих, нити на породице погинулих.
"Гледамо да сву дјецу погинулих полицајаца ставимо у систем и до сада се то показало као добро рјешење. Они су настављачи традиције и онога за шта су се њихови очеви борили и изборили", рекао је Будимир новинарима након помена за погинуле припаднике посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.
Он је истакао да Министарство унутрашњих послова покушава да помогне свим породицама погинулих полицајаца.
Предсједник Удружења ветерана посебних јединице полиције у Центру јавне безбједности Бањалука Љубиша Цвишић рекао је да су данас одали почаст погинулим саборцима који су живот положили на олтар отаџбине.
"Трудимо се да сваке године младим генерацијама покажемо ко смо и шта смо били, колику смо жртву поднијели за нашу Републику Српску и да се то сјећање трајно чува", изјавио је Цвишић.
Он је навео да су од почетка ратних сукоба 1992. до краја 1995. године на подручју тадашњег Центра јавне безбједности Бањалука, која обухвата ширу регију Крајине, живот положила 252 припадника посебних јединица полиције.
Код спомен-обиљежја испред Полицијске управе Бањалука данас су положени вијенци и служен парастос за погинуле припаднике посебних јединица полиције бањалучког Центра јавне безбједности.
Вијенце су, осим министра Будимира, положили директор Полиције Српске Синиша Кострешевић и начелник Полицијске управе Бањалука Ђурица Вукелић.
Помену су присуствовали некадашњи припадници јединице, као и породице погинулих.
Повод је обиљежавање Мале Госпојине - крсне славе Првог батаљона посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука, те сјећања на ратна дејства ове јединице из септембра 1995. године, када су учествовали у одбрани западних граница Републике Српске, преноси Срна.
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