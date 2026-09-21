Потписани уговори за запошљавање 118 лица

Аутор:АТВ редакција
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Директор Завода за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина данас је на Палама потписао уговоре са послодавцима и незапосленим лицима у оквиру Акционог плана запошљавања и самозапошљавања, за шта је издвојено више од милион КМ, а биће обухваћено 118 лица.
Шкипина је рекао новинарима да је на подручју филијале Источно Сарајево у оквиру Акционог плана за ову годину издвојено око четири милиона КМ.
Шкипина је додао да укупна вриједност акционог плана ове године 18,5 милиона КМ, од чега је Влада Републике Српске обезбиједила 15 милиона КМ, а Завод за запошљавање 3,5 милиона КМ.
Према његовим ријечима, осим Пала, уговори су потписани у општинама Соколац, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Рогатица и Хан Пијесак.
Шкипина наводи да је на подручју филијале Источно Сарајево од 2020. до 2025. године кроз програм запошљавања прошло око 1.100 лица, за шта је издвојено око 6,38 милиона КМ.
Он је најавио да ће 3. октобра на Јахорини бити одржан Сајам запошљавање, који се прошле године показао јако добар и у оквиру којег је 50 послодаваца понудило више од 500 радних мјеста.
Мирослав Лопатић, који је данас потписао уговор о додјели средстава за покретање бизниса, односно за стицање статуса малог предузетника, каже да ће му средства од 10.000 КМ много значити за развој његове дјелатности.
"Бавим се музиком, а ова средства ће ми помоћи у пословању, нарочито током прве године рада и реализације планираних активности", истакао је Лопатић.
Миломир Кусмук, власник фирме "Милкус" са Пала, каже да је ова фирма добила пет приправничких мјеста, те да подстицаји Завода представљају значајну подршку послодавцима који младима желе омогућити стицање првог радног искуства, преноси Срна.
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