Упркос дијализи, Слађана постала мајка: „Уз вјеру у Бога ништа није немогуће“

Аутор:АТВ редакција
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Слађана Симиџија (36) из Бањалуке остварила је свој највећи сан и постала мајка, чиме је показала да је жеља за потомством била јача од предрасуда, страха и предвиђања да неће моћи сачувати трудноћу јер је дијализни пацијент.
Слађана се од девете године бори са дијабетесом, али сада јој је та борба много лакша уз кћерку Марију и подршку мужа и породице, са којима храбро корача кроз живот.
Она истиче да јој је јака вјера и љубав помогла да оствари једну од своје двије највеће жеље.
"Моја највећа жеља била је да постанем мајка и она ми се остварила прије три мјесеца. Друга жеља ми је да одем на трансплантацију бубрега и панкреаса. Уз велику вјеру у Бога, коју сам и до сада имала и која ми је помогла више од свега, сигурна сам да ће се и то остварити", рекла је Симиџија Срни.
Она каже да јој је најважније да мала Марија, иако је пријевремено рођена беба, сада добро напредује, па и на њу дјелује умирујуће, те након дијализа са журбом се враћа у њено наручје.
Током трудноће, уз редовне дијализе и стални љекарски надзор, храбро се борила са боловима и неизвјесношћу због ризика и за њен и бебин живот, али није дозволила да ишта пољуља њену вјеру и позитивну енергију, те је била јака и за себе, али и за друге, увјеравајући их да ће бити све у реду.
"Ни мојој докторици није било свеједно када сам јој рекла да сам трудна. Јер, према медицинској статистици, само једна од сто жена на дијализи годишње остане трудна, али ју је моја срећа и позитивна енергија охрабрила да ми буде подршка", рекла је Симиџија.
УЗ ВЈЕРУ У БОГА У ЖИВОТУ НИШТА НИЈЕ НЕМОГУЋЕ
Борба са дијабетесом научила је Слађану да у животу ништа није немогуће и да, уз јаку жељу, вољу и вјеру у Бога, може све да се оствари.
Најтеже јој је, каже она, било када је сазнала да има дијабетес, те да то подразумијева многа одрицања и потпуно други начин живота него што је до тада имала.
"Колико год се добро осјећала, знала сам да морам да пазим. Било је тешко, док друга дјеца једу торту, колач или било какав слаткиш, ја не смијем и морам да се суздржим. Али сам из године у годину схватала да је то боље за мене", рекла је Симиџија.
То је борба коју води свакодневно, а за коју мало ко зна, јер је изнад свега срећна и захвална на сваком новом дану и прилици да оствари своје циљеве.
"Другим мајкама и женама које желе то да постану поручила бих да се воде својим инстинктом, да се не боје ничега, јер је њихова љубав најјача снага коју имају", нагласила је Слађана, преноси Срна.
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