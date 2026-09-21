Плаћено одсуство за вантјелесну оплодњу: Нова подршка запосленима у органима управе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Запослени у органима управе Републике Српске који пролазе кроз поступак вантјелесне оплодње убудуће ће, уз испуњене медицинске услове, имати право на накнаду плате у висини од 100 одсто за вријеме привремене спријечености за рад.
Ово право предвиђено је новим Посебним колективним уговором за запослене у органима управе Републике Српске.
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић истакла је да је ријеч о значајној пронаталитетној мјери којом се жели пружити подршка паровима који се боре за потомство.
- Сматрам да је то једна изузетна пронаталитетна мјера којом Влада Републике Српске показује колико је посвећена породици и родитељству - рекла је Јујићева.
Она је појаснила да дужина одсуства зависи од процјене надлежног љекара, а за остваривање права неопходни су медицинска документација и утврђена привремена спријеченост за рад. Право се, како наводи, односи и на жене и на мушкарце, у зависности од здравственог стања и медицинске процјене.
Предсједница Удружења "Бебе" из Требиња Снежана Мисита, која је и сама прошла кроз више поступака вантјелесне оплодње, оцијенила је да је плаћено одсуство значајна подршка паровима.
Она је указала да поступак вантјелесне оплодње представља физички, психички и финансијски захтјеван процес, који подразумијева бројне прегледе, хормонску терапију, одласке на клинику и неизвјесност до самог исхода поступка.
- Ако имате подршку окружења, па и на послу, и плаћено боловање, то пуно значи за брачни пар - навела је Мисита.
Према њеним ријечима, посебно је важно обезбиједити подршку и паровима који нису запослени, јер и они пролазе кроз исти процес, а често се суочавају са додатним финансијским потешкоћама.
Новим Посебним колективним уговором, који је потписан 14. септембра, нису само уведена нова права, већ су поједине постојеће одредбе прецизиране како би њихова примјена у пракси била јаснија.
Јујићева је навела да су током претходне три године уочене ситуације у којима поједине одредбе ранијег уговора нису биле довољно прецизне.
- Због тога је предвиђена и комисија за тумачење колективног уговора, коју чине представници Министарства управе и локалне самоуправе и репрезентативних синдиката - додала је министарка.
Мисита је додала да у Републици Српској већ постоје различити видови подршке паровима који се боре са неплодношћу. Навела је да се финансирају поступци вантјелесне оплодње на републичком нивоу, док додатну подршку обезбјеђују и поједине локалне заједнице.
Ипак, као један од проблема остаје питање шта након више неуспјешних поступака, посебно код парова којима године представљају додатни фактор у лијечењу.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
38
11
38
11
33
11
30
11
29
Тренутно на програму