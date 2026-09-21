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Ухапшен мушкарац (33) због сумње да је силовао младића (25): Хорор у Београду!

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21.09.2026 09:57

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су В. П. (33) због сумње да је извршио кривично дјело силовање на штету 25-годишњег мушкарца.

Како је саопштено из Вишег јавног тужилаштва Београду, хапшење је извршено по налогу тог тужилаштво.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, у законском року, бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.Даљи поступак водиће надлежно тужилаштво.

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Тагови :

Силовање

Београд

сексуално узнемиравање

хапшење

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