Ухапшен мушкарац (33) због сумње да је силовао младића (25): Хорор у Београду!

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су В. П. (33) због сумње да је извршио кривично дјело силовање на штету 25-годишњег мушкарца.
Како је саопштено из Вишег јавног тужилаштва Београду, хапшење је извршено по налогу тог тужилаштво.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, у законском року, бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.Даљи поступак водиће надлежно тужилаштво.
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