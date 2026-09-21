Logo

У Бањалуци служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 09:51

Коментари:

0
У Бањалуци је данас служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.
Фото: ATV

У Бањалуци је данас служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.

Обиљежавању су присуствовали министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир и директор Полиције Републике Српске, Синиша Кострешевић.

Парастос ПУ Бањалука
Парастос ПУ Бањалука
ATV

Повод је обиљежавање Мале Госпојине, крсне славе Првог батаљона Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

ПУ Бањалука

Полиција

МУП Републике Српске

Парастос

Жељко Будимир

Синиша Кострешевић

Коментари (0)

Више из рубрике

Млади Бањалучанин је овог јутра кренуо на несвакидашње путовање

Бања Лука

Бањалучанин кренуо бициклом до Хиландара: 1.300 километара за дјецу обољелу од малигних болести

3 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас без струје

4 ч

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Бања Лука

У Бањалуци парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

4 ч

0
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Бања Лука

Зељковић: Док СНСД води Српску Електропривреда неће бити приватизована

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима