У Бањалуци служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.
Обиљежавању су присуствовали министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир и директор Полиције Републике Српске, Синиша Кострешевић.
Повод је обиљежавање Мале Госпојине, крсне славе Првог батаљона Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.
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