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У Бањалуци парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

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21.09.2026 07:00

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Фото: Pexel/ Anna Shvets

У Бањалуци ће данас бити служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука, најављено је из Борачке организације ових јединица.

Повод је обиљежавање Мале Госпојине, крсне славе Првог батаљона Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Борци Републике Српске

Војска Републике Српске

Бања Лука

Парастос

Мала Госпојина

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