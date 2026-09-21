У Бањалуци парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука, најављено је из Борачке организације ових јединица.
Повод је обиљежавање Мале Госпојине, крсне славе Првог батаљона Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука, преноси РТРС.
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