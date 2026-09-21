Цијена биткоина премашила 84.000 долара први пут од 31. јануара

Према подацима портала "Коин маркет кап", који израчунава просјечну цијену на више од 20 берзи, биткоином се јутрос трговало по цијени од 83.773,28 долара, што представља раст од 4,36 одсто. Један краћи временски период, цијена је износила 84.174,4 долара.

Крипто-берза "Трејдерс јунион" наводи да је разлог раста вриједности биткоина тај што су ликвидације на тржишту криптовалута премашиле су 430 милиона долара током 12-часовног периода, при чему су кратке позиције чиниле 382,5 милиона долара укупне ликвидације, преноси Срна.