Шокантан снимак филмске отмице: Лажни полицајци пресрели аутомобил и отели мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Филмска сцена на ауто-путу код Барселоне шокирала је возаче: пет маскираних мушкараца, представљајући се као полицајци, зауставило је аутомобил и на силу извукло једног путника.
Снимци напада брзо су се проширили друштвеним мрежама, док полицајци истражују случај и сумњају да би мотив могао бити повезан с нарко-миљеом.
Пет маскираних мушкараца, обучених у црно и с прслуцима на којима је на леђима писало „полиција“, пресрело је возило на ауто-путу у близини Виланова дел Ваљеса, те су на силу одвели једног од путника.
Сцена, која се одиграла усред дана и пред очима више возача, снимљена је видеом.
🇪🇸 | Denuncian un secuestro en la AP-7 a su paso por Montornès del Vallès:— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 20, 2026
La policía catalana busca a cinco hombres tras un secuestro a última hora de la tarde en la AP-7, a la altura de Montornès del Vallès (Barcelona). Según las primeras informaciones, los individuos habrían…
Каталонска полиција отворила је истрагу како би разјаснила шта стоји иза овог напада, за који, према сазнањима портала ЕлКасо.кат, све указује на то да је повезан с нарко-миљеом.
Овај медиј наводи да су се петорица појединаца лажно представљала као службеници Националне полиције те су зауставили жртву на ауто-путу. Имали су прекривена лица, идентификационе прслуке и оружје.
Нападачи су насилно извукли мушкарца из унутрашњости аутомобила. Жртва, која се на снимцима појављује крвавог лица и полугола, вучена је по асфалту док су га лажни полицајци убацивали у друго возило.
Неколико возача је позвало број 112 иако су били збуњени због полицијске одјеће нападача, преноси Кликс.
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