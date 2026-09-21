Аутор:АТВ редакција
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Русија не угрожава ниједну државу у Европи, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Русија не угрожава ни Француску, нити било коју другу државу у Европи. Предсједник Русије Владимир Путин је то у више наврата истицао", рекао је Песков новинарима.
Он је нагласио да Русија нема спорове са европским државама који би могли бити узрок неслагања.
Говорећи о НАТО-у, Песков је истакао да је Алијанса и даље инструмент сукоба и да се ту годинама суштински ништа не мијења.
"То је блок који је успостављен у једном тренутку зарад конфронтације и то је тако и данас", додао је Песков, преноси Срна.
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