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Данас је Мала Госпојина, а небо је прекривено облацима: Ево шта то значи по народном вјеровању

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21.09.2026 13:50

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Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Фото: pexels/Şiyar AKBALIK

Српска православна црква и вјерници данас, 21. септембра, обиљежавају Малу Госпојину - празник Рођења Пресвете Богородице. Ријеч је о једном од највећих богородичних празника, који се у народу везује за радост, наду, породицу и почетак новог животног циклуса.

Генерације наших предака на овај дан нису гледале само црквени календар, већ и небо. Вјеровало се да време на Малу Госпојину може да наговести какви ће бити јесен и зима, па су се пажљиво посматрали облаци, киша, вјетар и сунце.

Данас је у већем дијелу Србије освануло хладније, облачно и понегдје кишовито јутро, због чега се многи питају шта такво вријеме значи према старом вјеровању.

Шта значи ако је на Малу Госпојину облачно?

Према народном предању, облачно и кишовито вријеме на Малу Госпојину најављује ранији долазак хладнијих дана, променљиву јесен и оштрију зиму. Ако се облаци задрже током цијелог дана, вјеровало се да ће јесен бити влажнија, са више кише и мање дугих сунчаних периода.

Ведро и сунчано вријеме, са друге стране, сматрало се знаком благе и дуге јесени, као и зиме без много јаких мразева. Сунце на овај празник људима је некада представљало добар знак за завршетак пољопривредних послова и припрему домаћинства за хладније мјесеце.

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Данас је Мала Госпојина: Ове обичаје многи и данас поштују

Ова тумачења припадају народној традицији и не представљају метеоролошку прогнозу. Настала су у времену када људи нису имали савремене моделе за предвиђање времена, па су се ослањали на промјене у природи и искуство које се преносило са кољена на кољено.

Данашње вријеме доноси "помјешане знакове"

Према најави Републичког хидрометеоролошког завода, данас ће у већем делу Србије бити умјерено до потпуно облачно, понегдје са краткотрајном кишом или локалним пљуском. Током дана очекује се престанак падавина и постепено смањење облачности, док ће се у дијеловима Војводине раније разведрити.

Ако бисмо данашње вријеме тумачили искључиво према старом вјеровању, јутарњи облаци и киша наговестили би прве хладније периоде, док би касније разведравање значило да јесен неће бити непрекидно хладна и тмурна. Смјене облака, кише и сунца могле би симболично да најаве променљиву сезону - са свјежим данима, али и повременим повратком топлог и сунчаног времена.

Савремени климатски изгледи РХМЗ-а, ипак, предвиђају топлу јесен у Србији, са просечном температуром у већем дијелу земље око два степена изнад вишегодишњег просјека. То је још један подсетник да народна вјеровања треба посматрати као дио традиције, а не као поуздану прогнозу.

Зашто се вријеме посматрало баш на Малу Госпојину?

Мала Госпојина стиже у тренутку када се љето завршава, дани постају краћи, а почињу озбиљније припреме за јесен и зиму. У традиционалним домаћинствима овај период био је повезан са орањем, сетвом озимих усјева, брањем касних плодова и припремањем хране за хладне мјесеце.

Од времена су зависили летина, наредна сетва и свакодневни живот породице, па су људи покушавали да у промјенама природе пронађу знакове онога што долази. Зато су празници на прелазу између годишњих доба често добили и своја метеоролошка вјеровања.

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Од Мале Госпојине традиционално је почињала и сезона јесењих свадби. Вјеровало се да бракови склопљени у овом периоду имају посебан благослов и да празник доноси срећу младенцима и породицама које желе потомство.

Црквено значење празника нема везе са прогнозом

Мала Госпојина у црквеном календару означава Рођење Пресвете Богородице, мајке Исуса Христа. Празник је посвећен вјери, радости и почетку испуњења обећања о спасењу, док су предвиђања времена део знатно касније народне традиције.

Зато данашње облаке не треба схватити као лош знак нити разлог за страх. Према обичајном тумачењу они могу да наговесте промјенљиву и хладнију јесен, али суштина празника остаје у молитви, миру, праштању и окупљању породице.

(Она.рс)

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светац

Српска православна црква

облаци

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