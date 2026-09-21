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Гранит Џака признао кривицу након скандала, пријети му затворска казна

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21.09.2026 13:44

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Гранит Џака признао кривицу након скандала, пријети му затворска казна
Фото: Tanjug / AP / Ian Hodgson

Капитен енглеског Сандерленда и репрезентативац Швајцарске Гранит Џака потресао је јавност саопштењем у којем је признао да је илегално набавио лажну ковид потврду.

„У то сам вријеме био веома узнемирен и имао сам озбиљне резерве према вакцини против ковида 19. Имао сам дубоке сумње у вакцину, а осјећао сам страх и несигурност. У таквом стању сам набавио потврду о вакцинацији умјесто да сам своје недоумице ријешио службеним путем. Данас јасно видим да то није био исправан пут. Погријешио сам и жао ми је. Преузимам одговорност за ту одлуку, учествујем у утврђивању чињеница и у потпуности сарађујем с надлежним тијелима“, поручио је Џака у обраћању након што је претходно одбијао дати коментар.

Швајцарски медији наводе како се искусни везни играч почетком октобра мора јавити државном тужилаштву, при чему му према тамошњем Кривичном закону пријети и до пет година затвора или висока новчана казна.

Због актуелне истраге Џака пропушта предстојеће окупљање репрезентације Швајцарске у Турској те утакмице Лиге нација против Сјеверне Македоније и Шкотске.

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Фудбал

Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор

Из Фудбалског савеза Швајцарске најавили су поновну процјену ситуације.

„По завршетку овог репрезентативног циклуса поново ћемо процијенити ситуацију с Гранитом и разговарати о даљим корацима“, потврдио је предсједник савеза Петер Кнебел.

Овај скандал долази у изузетно бурном периоду за фудбалера, који је недавно привукао пажњу јавности подршком некадашњим челницима ОВК након пресуда у Хагу.

Иначе, 33-годишњи везни играч је након богате каријере у Базелу, Борусији Менхенгладбах, Арсеналу и Бајер Леверкузену од љета 2025. године члан Сандерленда, гдје носи капитенску траку.

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Тагови :

Гранит Џака

корона вирус

фудбалер

Швајцарска

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