Гранит Џака признао кривицу након скандала, пријети му затворска казна

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Капитен енглеског Сандерленда и репрезентативац Швајцарске Гранит Џака потресао је јавност саопштењем у којем је признао да је илегално набавио лажну ковид потврду.
„У то сам вријеме био веома узнемирен и имао сам озбиљне резерве према вакцини против ковида 19. Имао сам дубоке сумње у вакцину, а осјећао сам страх и несигурност. У таквом стању сам набавио потврду о вакцинацији умјесто да сам своје недоумице ријешио службеним путем. Данас јасно видим да то није био исправан пут. Погријешио сам и жао ми је. Преузимам одговорност за ту одлуку, учествујем у утврђивању чињеница и у потпуности сарађујем с надлежним тијелима“, поручио је Џака у обраћању након што је претходно одбијао дати коментар.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Granit Xhaka could face up to FIVE YEARS in prison over allegations that he obtained a Covid certificate despite not being vaccinated. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2026
The Lucerne public prosecutor has opened proceedings against Xhaka and a doctor from Lucerne.
— @RMCsport pic.twitter.com/OgWRLsCwCj
Швајцарски медији наводе како се искусни везни играч почетком октобра мора јавити државном тужилаштву, при чему му према тамошњем Кривичном закону пријети и до пет година затвора или висока новчана казна.
Због актуелне истраге Џака пропушта предстојеће окупљање репрезентације Швајцарске у Турској те утакмице Лиге нација против Сјеверне Македоније и Шкотске.
Фудбал
Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор
Из Фудбалског савеза Швајцарске најавили су поновну процјену ситуације.
„По завршетку овог репрезентативног циклуса поново ћемо процијенити ситуацију с Гранитом и разговарати о даљим корацима“, потврдио је предсједник савеза Петер Кнебел.
Овај скандал долази у изузетно бурном периоду за фудбалера, који је недавно привукао пажњу јавности подршком некадашњим челницима ОВК након пресуда у Хагу.
Иначе, 33-годишњи везни играч је након богате каријере у Базелу, Борусији Менхенгладбах, Арсеналу и Бајер Леверкузену од љета 2025. године члан Сандерленда, гдје носи капитенску траку.
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