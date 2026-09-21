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Гугл кажњен са 403 милиона евра: Због овога су га теретили годинама

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21.09.2026 11:44

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Фото: Pexel/Allen Boguslavsky

Ирска Комисија за заштиту података казнила је Гугл са 403 милиона евра због начина на који је компанија обрађивала податке о локацији корисника, објавио је данас ирски регулатор.

Казна је резултат вишегодишње истраге против компаније "Google Ireland", европске подружнице Алфабета. Истрага је била усмјерена на законитост обраде података о локацији, као и на питање да ли је Гугл корисницима довољно јасно објаснио како и зашто обрађује те податке.

Истрага покренута још 2020. године

DPC је истрагу покренуо у фебруару 2020. године, након што је примио више притужби организација за заштиту потрошача из земаља ЕУ.

Регулатор је тада навео да жели да утврди има ли Гугл ваљан правни основ за обраду података о локацији корисника те испуњава ли обавезе транспарентности прописане Општом уредбом о заштити података.

Подаци о локацији према GДПР-у спадају међу личне податке јер могу бити повезани са идентификованом или препознатљивом особом.

Ирски DPC један је од кључних европских регулатора за велике технолошке компаније које имају европска сједишта у Ирској.

Против Гугла је посљедњих година водио више поступака повезаних са заштитом личних података.

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Тагови :

Гугл

Казна

Ирска

Компанија

истрага

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