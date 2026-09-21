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Отворен нови комплекс КПЗ-а Бијељина

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21.09.2026 13:39

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Затвор у Бијељини
Фото: Ustupljena fotografija

Нови комплекс Казнено-поправног завода /КПЗ/ капацитета 250 мјеста отворен је данас у Голом Брду код Бијељине, у присуству министра правде Републике Српске Горана Селака.

Директор затвора Миленко Гајић рекао је Срни да је Влада Републике Српске уложила у овај комплекс око 3,5 милиона КМ, док је из донаторских средстава ИПА фонда обезбијеђено 4,5 милиона евра.

Овај савремени објекат један је од најважнијих инфраструктурних подухвата Владе Републике Српске и Министарства правде, реализован у сарадњи са ЕУ кроз ИПА фондове.

Затвор у Бијељини

Нови комплекс КПЗ-а Бијељина изграђен је по највишим европским безбједносним стандардима, има 60 мјеста за притворенике и 190 за осуђена лица. Садржи све пратеће објекте за смјештај управу, медицинску службу и рад.

Његовим пуштањем у рад значајно ће бити унапријеђена ефикасност комплетног система извршења кривичних и прекршајних санкција те мјера притвора у Републици Српској, саопштено је раније из Министарства правде.

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Тагови :

Бијељина

Затвор

Казнено поправни завод

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