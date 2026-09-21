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Лавров: Запад наставља напоре да контролише медијски простор

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21.09.2026 14:17

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Западне земље настављају напоре да доминирају глобалним информационим простором и потискују гласове који им се не допадају, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Видимо да Запад не одустаје од покушаја да преузме контролу над глобалним информационим простором - он потискује свако неслагање, блокира непожељне медије и прогони непожељне новинаре", рекао је Лавров у видео-обраћању учесницима медијског форума посвећеног 65. годишњици Организације новинских агенција Азије и Пацифика.

Он је нагласио да медијска манипулација неће бити могућа у будућности, јер расте глобална потражња за поузданим и објективним информацијама, као и интересовање за разноликост мишљења, култура и традиција.

Русија ће наставити одлучно да брани слободу мишљења и говора, као и вриједности непристрасног новинарства, додао је Лавров, преноси Срна

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Москва

медији

Запад

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