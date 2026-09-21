Лавров: Запад наставља напоре да контролише медијски простор

Аутор:АТВ редакција
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Западне земље настављају напоре да доминирају глобалним информационим простором и потискују гласове који им се не допадају, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Видимо да Запад не одустаје од покушаја да преузме контролу над глобалним информационим простором - он потискује свако неслагање, блокира непожељне медије и прогони непожељне новинаре", рекао је Лавров у видео-обраћању учесницима медијског форума посвећеног 65. годишњици Организације новинских агенција Азије и Пацифика.
Он је нагласио да медијска манипулација неће бити могућа у будућности, јер расте глобална потражња за поузданим и објективним информацијама, као и интересовање за разноликост мишљења, култура и традиција.
Русија ће наставити одлучно да брани слободу мишљења и говора, као и вриједности непристрасног новинарства, додао је Лавров, преноси Срна
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