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Умро је шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум

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21.09.2026 13:37

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Умро је шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум
Фото: Envato/tan4ikk

Шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум преминуо је у понедјељак ујутру, саопштиле су власти Дубаија.

„Двор је прогласио десетодневну званичну жалост у Дубаију, током које ће заставе бити спуштене на пола копља, почев од данас, у понедјељак“, наводи се у саопштењу Канцеларије за медије Дубаија (Dubai Media Office).

Владар Дубаија Мохамед бин Рашид Ал Мактум огласио се на друштвеној мрежи Икс (X) и одао почаст свом брату.

„Нека ти се Бог смилује, мој брате... Придружио си се великом и племенитом Господару... Нема те пред нашим очима, али си и даље у нашим молитвама и срцима“, написао је.

Најмлађи син шеика Рашида

Шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум био је син бившег владара Дубаија, шеика Рашида бин Саеда Ал Мактума, који је владао емиратом од 1958. године до смрти 1990. године.

Био је четврти и најмлађи син шеика Рашида и млађи брат актуелног владара Дубаија.

Обављао је функцију замјеника начелника полиције и јавне безбједности Дубаија. Дипломирао је на Краљевској војној академији Сандхурст у Уједињеном Краљевству.

Шеик Ахмед је деценијама био укључен у спорт, посебно фудбал, коњичке трке и водене спортове. Дуги низ година био је на челу клуба Ал Васл (Al-Wasl).

Имао је и важну улогу у развоју коњичких трка у Дубаију, укључујући хиподром Џебел Али.

Када је ријеч о воденим спортовима, допринио је оснивању Међународног поморског клуба Дубаија (Dubai International Marine Club).

(Телеграф)

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Тагови :

Дубаи

Ахмед бин Рашид Ал Мактум

Мохамед бин Рашид Ал Мактум

Уједињени Арапски Емирати

шеик

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