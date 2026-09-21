Умро је шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум

Аутор:АТВ редакција
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Шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум преминуо је у понедјељак ујутру, саопштиле су власти Дубаија.
„Двор је прогласио десетодневну званичну жалост у Дубаију, током које ће заставе бити спуштене на пола копља, почев од данас, у понедјељак“, наводи се у саопштењу Канцеларије за медије Дубаија (Dubai Media Office).
Владар Дубаија Мохамед бин Рашид Ал Мактум огласио се на друштвеној мрежи Икс (X) и одао почаст свом брату.
„Нека ти се Бог смилује, мој брате... Придружио си се великом и племенитом Господару... Нема те пред нашим очима, али си и даље у нашим молитвама и срцима“, написао је.
The Court of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, mourns the passing of the late Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum this morning, Monday. The Court has declared a ten-day period of official mourning… pic.twitter.com/lJxaYxM7BX— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 21, 2026
Шеик Ахмед бин Рашид Ал Мактум био је син бившег владара Дубаија, шеика Рашида бин Саеда Ал Мактума, који је владао емиратом од 1958. године до смрти 1990. године.
Био је четврти и најмлађи син шеика Рашида и млађи брат актуелног владара Дубаија.
Обављао је функцију замјеника начелника полиције и јавне безбједности Дубаија. Дипломирао је на Краљевској војној академији Сандхурст у Уједињеном Краљевству.
Шеик Ахмед је деценијама био укључен у спорт, посебно фудбал, коњичке трке и водене спортове. Дуги низ година био је на челу клуба Ал Васл (Al-Wasl).
Имао је и важну улогу у развоју коњичких трка у Дубаију, укључујући хиподром Џебел Али.
Када је ријеч о воденим спортовима, допринио је оснивању Међународног поморског клуба Дубаија (Dubai International Marine Club).
(Телеграф)
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