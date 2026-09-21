Протест радника ауто-индустрије широм Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Радници у њемачкој ауто-индустрији организовали су протесте широм земље, мање од три дана након што је изненадно упозорење компаније "Фолксваген" указало на изазове без преседана са којима се сектор суочава због високих трошкова и јаке конкуренције из Азије.
Протести у компанијама "Фолксваген", Бе-Ем-Ве и код добављача дијелова "Бош" одржавају се у тренутку када се најважнија њемачка индустријска грана суочава са болним смањењем броја радних мјеста, могућим измјештањем производње, па чак и затварањем фабрика, кризом која се одразила и на резултате покрајинских избора, који су одржани јуче.
"Фолксваген" планира да укине још 50.000 радних места у оквиру највећег плана реструктурирања у својој историји, договореног са заинтересованим странама раније овог мјесеца, чиме је избјегнут отворени сукоб са моћним синдикатима, који су поновили захтјеве упућене руководству да ријеши постојеће проблеме.
Предсједник радничког савјета компаније "Фолксваген" Данијела Кавало и челник синдиката "ИГ метал" Кристијана Бенер затражиле су снажнију заштиту од нелојалне конкуренције из Кине, ефикаснију политику субвенција ЕУ и наставак програма постепеног одласка у пензију.
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"Очекујемо да челници компанија и менаџерски тимови преузму одговорност за Њемачку као аутомобилску нацију, за запослене и за радна мјеста", рекла је Бенерова окупљеним радницима у сједишту компаније у Волфсбургу.
Европски произвођачи аутомобила суочавају се са све већом конкуренцијом азијских ривала, како на страним тако и на домаћем тржишту, што представља велики проблем за "Фолксваген", који се већ бори са вишком производних капацитета на континенту, америчким царинама и наглим падом профита у Кини.
Дио проблема представљала је повећана потражња за мање профитабилним електричним возилима, што је истакло сталну зависност сектора од мотора са унутрашњим сагоријевањем, који су деценијама покретали водећу њемачку привреду, преноси Срна.
"Због летаргије и катастрофалних погрешних процјена, већина менаџера није успјела да држи корак са развојем у области електронске мобилности, дигитализације и технологије батерија, чиме су њемачка аутомобилска индустрија, као и индустрија добављача, заостале за конкуренцијом", изјавио је Хорст От из синдиката "ИГ метал".
Акције "Фолксвагена", које су данас искључене из референтног индекса "Евро стокс" јутрос су биле у паду од један одсто, док су акције "Поршеа" пале за 1,6 одсто, настављајући пад забиљежен у петак, 18. септембра.
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