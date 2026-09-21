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Реал послије пораза од Атлетика пријети напуштањем Примере

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21.09.2026 14:01

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Реал послије пораза од Атлетика пријети напуштањем Примере
Фото: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Сукоб на релацији Реал– Примера прешао је све границе и прерастао у највећи рат у историји шпанског фудбала!

Након пораза од градског ривала Атлетико Мадрида и нових контроверзних судијских одлука, из редова Реала стигле су реакције које ће до темеља уздрмати шпански фудбал.

Званични клупски канал Реал Мадрид ТВ у директном програму изнио је оптужбе без преседана, отворено поручивши да клуб и његови навијачи разматрају радикалан потез – напуштање шпанског првенства!

Званични глас клуба прешао границу – "Немогуће је водити спортску анализу!"

Оно што ову ситуацију чини изузетно опасном и озбиљном јесте чињеница да ове ријечи нису дошле од гнијевних навијача на друштвеним мрежама, већ директно у клупском ТВ програму у ком се преносе званични ставови управе на челу са Флорентином Пересом.

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Анализирајући дешавања са утакмице против Атлетика, водитељи и гости нису штедјели ријечи на рачун судијског критеријума.

"Искрено, уопште не знамо шта би се догодило да је Атлетико заслужено остао са девет играча на терену! Због оваквог очајног суђења постало је апсолутно немогуће водити било какву чисто спортску или тактичку анализу утакмице. Ствари су отишле предалеко!"- Реал Мадрид ТВ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Реал Мадрид

Шпанија

Атлетико Мадрид

Фудбал

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