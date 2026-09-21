Додику уручен Кључ општине Вишеград

Аутор:АТВ редакција
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Предсједнику СНСД-а Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.
Додик је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине - Мале Госпојине истакао да је Вишеград посебно мјесто које има велики значај.
"Када овдје дођете и видите људе који остају, они заслужују сваку похвалу за такав карактер", рекао је Додик и додао да се у Вишеграду мора урадити још много тога.
Кључ општине Вишеград за мене је велико признање, али и обавеза да наставимо да радимо за Вишеград и Републику Српску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
Посебно поштујем људе који овдје остају, живе, раде и граде будућност својих породица. Они заслужују нашу подршку и конкретна дјела.
Наша борба је борба за… pic.twitter.com/efmbrz4CBT
Он је поручио да добит "Хидроелектрана на Дрини" треба да буде искориштен за развој Вишеграда.
"Више од 450.000 људи посјети Вишеград и морамо учинити све да их задржимо мало дуже", истакао је Додик.
Он је истакао да се наставља се борба за слободу, те поручио да Срби не желе никакав сукоб на овим просторима.
"Срби желе све оно што им је дато као право Дејтонским споразумом. Све што су нам отели кроз срамне интервенције високих представника мораће да се врати. Све што су радили високи представници мора се прогласити ништавним", поручио је Додик.
Он је нагласио да неће бити изгубљен ни центиметар Републике Српске.
"Нећемо изгубити ни наше сјећање ни будућност", закључио је Додик.
Додик је захвалио општини Вишеград за постхумно признање некадашњем начелнику Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобану Кустурићу, те свим Вишеграђанима честитао дан и славу, преноси Срна.
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