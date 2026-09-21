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Додику уручен Кључ општине Вишеград

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21.09.2026 14:02

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Предсједнику СНСД-а Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.
Фото: Srna

Предсједнику СНСД-а Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.

Додик је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине - Мале Госпојине истакао да је Вишеград посебно мјесто које има велики значај.

"Када овдје дођете и видите људе који остају, они заслужују сваку похвалу за такав карактер", рекао је Додик и додао да се у Вишеграду мора урадити још много тога.

Он је поручио да добит "Хидроелектрана на Дрини" треба да буде искориштен за развој Вишеграда.

"Више од 450.000 људи посјети Вишеград и морамо учинити све да их задржимо мало дуже", истакао је Додик.

Он је истакао да се наставља се борба за слободу, те поручио да Срби не желе никакав сукоб на овим просторима.

"Срби желе све оно што им је дато као право Дејтонским споразумом. Све што су нам отели кроз срамне интервенције високих представника мораће да се врати. Све што су радили високи представници мора се прогласити ништавним", поручио је Додик.

Он је нагласио да неће бити изгубљен ни центиметар Републике Српске.

"Нећемо изгубити ни наше сјећање ни будућност", закључио је Додик.

Додик је захвалио општини Вишеград за постхумно признање некадашњем начелнику Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобану Кустурићу, те свим Вишеграђанима честитао дан и славу, преноси Срна.

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Милорад Додик

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Кључ

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Кључ града

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