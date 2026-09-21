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Пливачка сензација 13-годишња Ју Зиди освојила злато на 200 метара

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21.09.2026 14:24

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Ју Зиди из Кине такмичи се у женској пливачкој трци на 200 метара мјешовито на Азијским играма у Токију, Јапан, у понедјељак, 21. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Hiro Komae

Тринаестогодишња кинеска пливачка сензација Ју Зиди поново је заблистала на базену Азијских игара, освојивши златну медаљу у дисциплини 200 метара мјешовито, уз импресивно вријеме од два минута и 6,10 секунди.

Ју је овим резултатом у Токијском центру за водене спортове оборила азијски рекорд /два минута и 6,82 секунде/ који је држала другопласирана Ју Јитинг и за свега четири десетинке заостала за свјетским рекордом /два минута и 05,70 секунди/ двадесетогодишње Канађанке Самер Мекинтош.

"Веома сам узбуђена и срећна. Ово је успјех који показује напоран рад нашег тима", рекла је Ју, која је јуче побиједила у трци на 200 метара делфин стилом.

Она је додала да је задовољнија другом златном медаљом него првом.

Иако је још са 13 година постала најбржа такмичарка у Азији у дисциплини мјешовитог пливања, вртоглави успон Јуове подстиче питања о томе колико ће бити јака на Олимпијским играма у Лос Анђелесу.

То би могло да значи велики окршај у Лос Анђелесу против Мекинтошове, која је на Играма у Паризу освојила злато у обје дисциплине мјешовитог пливања – на 200 и 400 метара.

Ју је са 12 година постала најмлађи освајач медаље на свјетском првенству, освојивши бронзу у кинеској штафети "четири пута 200 метара слободним стилом" у Сингапуру, преноси Срна.

Њен успјех на свјетској сцени у тако раном узрасту изазвао је забринутост стручњака за заштиту дјеце, али пливачица из Хонгконга Шивон Хоги сматра да је Ју спремна за Олимпијске игре.

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Тагови :

пливање

спорт

Базен

Зиди Ју

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