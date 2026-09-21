Минић: За пројекте у Вишеграду 5,5 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да вриједност пројеката који су претходне године рађени у Вишеграду износе око 5,5 милиона КМ.
Минић је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине рекао да сва дјеца у Вишеграду морају да имају мјесто у вртићу, због чега се ради на проширењу овог објекта.
Он је истакао да је општина завршила дозволе за зграду за младе брачне парове.
Начелник општине Младен Ђуревић захвалио је институцијама Републике Српске на подршци коју Вишеград има деценијама уназад.
"Захвалност и Србији уз чију подршку реализујемо неколико пројеката", рекао је Ђуревић.
Он је истакао да ова локална заједница треба бити боље мјесто за живот и останак младих, те да је у том правцу реализован низ пројеката за боље услове за живот.
На свечаној академији, поводом Дана и славе општине Вишеград, уручена су признања истакнутим појединцима, као и захвалнице и признања општине Вишеград.
Директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић је у име награђених рекао да признање од заједнице није част, већ обавеза да се још више ради и гради.
"Како сам ја добио повјерење, тако ми сада требамо дати младима прилику да се искажу, а Вишеград је пун младих и креативних људи", истакао је Перишић.
Свештеник Александар Топаловић у славској бесједи рекао је да се на данашњи дан треба сјетити насљеђа предака који су православну вјеру сачували у тешким временима и предали је својим насљедницима.
"Прошло је вријеме страдања, а све већи број младих се враћа путу светосавља", поручио је свештеник Топаловић.
Свечаној академији присуствовали су премијер Србије Ђуро Мацут, предсједник Милорад Додик, амерички генерал Мајкл Флин, замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, представници Амбасаде Србије у БиХ, посланици у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ, предсједник ДНС-а Ненад Нешић, те многобројни грађани.
Богат културно-умјетнички програм свечане академије припремили су ученици Основне школе "Вук Караџић", а приказан је и филм "Вишеград-град који траје", преноси Срна.
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