Logo

Минић: За пројекте у Вишеграду 5,5 милиона КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 14:15

Коментари:

0
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да вриједност пројеката који су претходне године рађени у Вишеграду износе око 5,5 милиона КМ.

Минић је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине рекао да сва дјеца у Вишеграду морају да имају мјесто у вртићу, због чега се ради на проширењу овог објекта.

Он је истакао да је општина завршила дозволе за зграду за младе брачне парове.

Начелник општине Младен Ђуревић захвалио је институцијама Републике Српске на подршци коју Вишеград има деценијама уназад.

"Захвалност и Србији уз чију подршку реализујемо неколико пројеката", рекао је Ђуревић.

Он је истакао да ова локална заједница треба бити боље мјесто за живот и останак младих, те да је у том правцу реализован низ пројеката за боље услове за живот.

На свечаној академији, поводом Дана и славе општине Вишеград, уручена су признања истакнутим појединцима, као и захвалнице и признања општине Вишеград.

Директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић је у име награђених рекао да признање од заједнице није част, већ обавеза да се још више ради и гради.

"Како сам ја добио повјерење, тако ми сада требамо дати младима прилику да се искажу, а Вишеград је пун младих и креативних људи", истакао је Перишић.

Свештеник Александар Топаловић у славској бесједи рекао је да се на данашњи дан треба сјетити насљеђа предака који су православну вјеру сачували у тешким временима и предали је својим насљедницима.

"Прошло је вријеме страдања, а све већи број младих се враћа путу светосавља", поручио је свештеник Топаловић.

Свечаној академији присуствовали су премијер Србије Ђуро Мацут, предсједник Милорад Додик, амерички генерал Мајкл Флин, замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, представници Амбасаде Србије у БиХ, посланици у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ, предсједник ДНС-а Ненад Нешић, те многобројни грађани.

Богат културно-умјетнички програм свечане академије припремили су ученици Основне школе "Вук Караџић", а приказан је и филм "Вишеград-град који траје", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Вишеград

Инвестиције у Српској

подршка

Влада Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Костадиновић: Средства Владе Српске од значаја за неразвијене општине

42 мин

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.

Република Српска

Додику уручен Кључ општине Вишеград

51 мин

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик озваничили су почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.

Република Српска

Додик и Минић озваничили почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду

57 мин

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Они који се нуде као алтернатива нису достојни да воде Републику

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Венеција разматра повећање туристичке улазнице, ево за колико

14

48

Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

14

46

Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

14

45

Клинца угризла змија док је покушао да је ухвати, није му први пут

14

43

У овој европској земљи плате прелазе 7.000 евра, а фали им радника: Који су услови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима