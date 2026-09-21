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Цијена горива у Бањалуци достигла 3,85 КМ, у Кнежеву 4 марке!

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21.09.2026 14:09

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Цијена горива у Бањалуци достигла 3,85 КМ, у Кнежеву 4 марке!
Фото: ATV

Цијене горива на бензинским пумпама у Бањалуци зависе од више фактора, од врсте деривата, до продајног мјеста, а на неким од њих данас, у понедјељак, 21. септембра, дизел кошта и до 3,85 КМ.

Репортер "Независних новина" обишао је више бањалучких бензинских пумпи, те се увјерио да варирају и цијене ауто-гаса, који кошта од 1,35 до 1,45 КМ.

Бензини коштају од 3,20 КМ па навише, а дизел од 3,69 па навише, с тим што на појединим пумпама кошта и до 3,85 КМ.

У другим локалним заједницама је, такође, ситуација шаролика, па је тако литар дизела на појединим пумпама у Кнежеву премашио четири КМ.

Цијена нафте Брент је данас, у понедјељак, 21. септембра, пала на 102 долара по барелу, фјучерси гаса у Европи се крећу око 80,5 евра за мегават-сат, док су европски берзански индекси углавном у плусу због великих очекивања уочи састанка америчког и кинеског предсједника, Доналда Трампа и Си Ђинпинга, преносе Независне

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Тагови :

гориво

Република Српска

Бања Лука

Кнежево

бензинска пумпа

Цијене горива

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