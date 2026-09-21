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Важно: Европски пут БиХ

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Извор:

АТВ

21.09.2026 13:06
Важно: Европски пут БиХ
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 10 минута о европском путу БиХ.

Европски пут БиХ све више личи на застој: преговори нису почели, политичке разлике расту, а у Српској јача евроскептицизам и јаз између европског курса и расположења грађана.„Важно“, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.

За „Важно“ говоре: Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и шеф Мисије БиХ при ЕУ, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и Милан Зечевић, спољни члан Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске.

Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

важно

Саша Мићин

Обрад Кесић

Златан Клокић

Дејан Рауш

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