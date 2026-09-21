Важно: Европски пут БиХ

Извор:
АТВ
„Важно“ вечерас у 21 час и 10 минута о европском путу БиХ.
Европски пут БиХ све више личи на застој: преговори нису почели, политичке разлике расту, а у Српској јача евроскептицизам и јаз између европског курса и расположења грађана.„Важно“, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.
За „Важно“ говоре: Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и шеф Мисије БиХ при ЕУ, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и Милан Зечевић, спољни члан Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске.
Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.
„Важно“ понедјељком у 21 час и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
52
14
48
14
46
14
45
14
43
Тренутно на програму