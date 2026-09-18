„Адрија Спорт Конференција”

Извор:
АТВ
Eксклузивно на АТВ-у закорачите у свијет шампиона уз „Адрија Спорт Конференцију”.
Друго издање „Адрија Спорт Конференције” потврдило је статус врхунског спортско-пословног догађаја у региону, окупљајући на једном мјесту кључна имена и великане из свијета спорта, маркетинга, медија и бизниса.
Током конференције отворене су теме које покрећу регион. Причало се о историјским побједама, успјесима који не блиједе, али и о свим оним изазовима, одлукама и лекцијама које чине кључни искорак на животном и професионалном терену.
Гледаоци АТВ-а имаће јединствену прилику да прате све тематске панеле и инспиративне разговоре са овогодишњег издања конференције.
„Адрија Спорт Конференције” – субота у 23 часа.
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