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„Адрија Спорт Конференција”

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Извор:

АТВ

18.09.2026 20:52
„Адрија Спорт Конференција”

Eксклузивно на АТВ-у закорачите у свијет шампиона уз „Адрија Спорт Конференцију”.

Друго издање „Адрија Спорт Конференције” потврдило је статус врхунског спортско-пословног догађаја у региону, окупљајући на једном мјесту кључна имена и великане из свијета спорта, маркетинга, медија и бизниса.

Током конференције отворене су теме које покрећу регион. Причало се о историјским побједама, успјесима који не блиједе, али и о свим оним изазовима, одлукама и лекцијама које чине кључни искорак на животном и професионалном терену.

Гледаоци АТВ-а имаће јединствену прилику да прате све тематске панеле и инспиративне разговоре са овогодишњег издања конференције.

„Адрија Спорт Конференције” – субота у 23 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Адрија Спорт Конференција

АТВ

спорт

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