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У првом плану: Мирослав Бојић

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Извор:

АТВ

21.09.2026 10:08
У првом плану: Мирослав Бојић
Фото: атв

У новом издању емисије „У првом плану” гост је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.

„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

„У првом плану” уторак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Мирослав Бојић

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