У првом плану: Мирослав Бојић

Извор:
АТВ
У новом издању емисије „У првом плану” гост је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
„У првом плану” уторак у 20 часова и 10 минута.
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